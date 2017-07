Israel sperrer Jerusalems gamleby for menn under 50

Folk som fredag morgen samlet seg utenfor gamlebyen, opplevde at butikker var stengt og gatene rundt Damaskus-porten sperret. Det er denne porten som vanligvis brukes av palestinere på vei inn i gamlebyen og Haram al-Sharif, også kalt Tempelhøyden, i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem.

– Innreise til gamlebyen og Tempelhøyden vil være begrenset til menn som er 50 år eller mer. Kvinner i alle aldre vil få adgang, heter det i en uttalelse fra israelsk politi.

Flere hundre mennesker forsøkte å marsjere mot Løveporten, men de fikk beskjed av politiet om at kun menn over 50 ville få slippe gjennom. Flere begynte å rope «Allahu Akbar» (Gud er større) i protest, og det er også kommet meldinger om at politiet har skutt sjokkgranater mot demonstranter rundt gamlebyen.

Metalldetektorer

En strid om montering av metalldetektorer ved inngangen til høyden ligger bak den spente situasjonen. Palestinere frykter at Israel forsøker å overta kontrollen over høyden, som Jordan offisielt har overoppsyn med, og som kun muslimer har lov til å be på.

Forrige fredag ble to israelske politifolk drept av tre væpnede palestinere fra Israel ved Haram al-Sharif. Beslutningen om å installere metalldetektorer ble tatt etter drapene.

Palestinerne har reagert sterkt på monteringen. Høyden huser al-Aqsa-moskeen og Klippedomen, og vanligvis samler titusener av muslimer seg for å be på høyden på fredager.

Flere titall palestinere har de siste dagene blitt såret i voldsomme sammenstøt med israelsk politi. Torsdag kveld ble det igjen meldt om gatekamper, og om lag 20 personer ble såret.

Palestinere pågrepet

Mens palestinske ledere har oppfordret til demonstrasjoner mot metalldetektorene, har israelske sikkerhetsstyrker skjerpet vaktholdet.

En palestinsk-israelsk politiker som sitter i Knesset, opplyste fredag morgen at han og flere andre palestinere er stanset av politiet i utkanten av Jerusalem.

Ti ledende palestinske aktivister skal dessuten ha blitt pågrepet i byen. Blant dem er lederen for Fatah-bevegelsens kontor i Jerusalem, Hatem Abdel Khader, ifølge en organisasjon for palestinske fanger.

Fatah er den politiske bevegelsen til Palestinas president Mahmoud Abbas.

Israelsk politi har foreløpig ikke kommentert saken.

Ringte Det hvite hus

Abbas skal ha forsøkt å få USA på banen i håp om at amerikanerne kan presse Israel til å fjerne metalldetektorene.

I en telefonsamtale med Donald Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner ga Abbas beskjed om at situasjonen er ekstremt farlig og kan komme ut av kontroll, opplyser den palestinske tjenestemannen Nabil Abu Rdeneh.

Det er israelsk politi som tok beslutningen om å installere metalldetektorer. Den israelske regjeringen kunne ha satt beslutningen til side, men har bestemt seg for ikke å gjøre det, til tross for at Jordan har bedt om det.

