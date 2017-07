IMF godkjente nytt milliardlån for Hellas

Lånet er en del av et kompromiss mellom Hellas og landets kreditorer etter at den greske regjeringen gikk med på å gjennomføre enda flere budsjettkutt.

I juni ble det klart at finansministrene i eurosonen gir Hellas 8,5 milliarder dollar i krisehjelp. Kreditorene i eurosonen har godtatt et prinsipp om at det gjeldstyngede landet skal få bruke mer penger på velferd hvis budsjettmålene nås eller overstiges.

Hellas har siden 2010 vært avhengig av kriselån fra europeiske land og IMF. Kreditorenes betingelser for å gi lånene, har vært kraftige innstramminger og omfattende reformer.

Lånet på 8,5 milliarder dollar ble godkjent forrige uke – akkurat i tide for landet til å betale en samlet gjeld på 7 milliarder euro.

