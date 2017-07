Harde kamper på grensa mellom Syria og Libanon

Militæroffensiven kommer etter lengre tids forsøk på å forhandle med opprørerne fra Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria, for å få dem til å trekke seg ut av grenseområdet.

Libanesiske regjeringsstyrker vil også delta i offensiven på libanesisk side av grensa, opplyser landets statsminister Saad Hariri.

Ifølge syriske medier kjempes det alt i utkanten av den libanesiske byen Arsal og den syriske landsbyen Fleeta, der syriske styrker og Hizbollah-krigere skal har erobret flere områder og drept et ukjent antall opprørere.

Videoer fra området viser hvordan både Hizbollah og libanesiske regjeringsstyrker beskyter opprørernes stillinger med artilleri fra hver sin side. Opprørerne har derfor ikke noe sted å flykte.

Arsal-provinsen er også hjem for et stort antall syriske krigsflyktninger og det er derfor frykt for sivile tap.

