Forsikringsselskaper vil erstatte avbestilling til jordskjelvområder

Europeiske gir dette tilbudet til dem som skal reise til Kos eller Bodrum til og med mandag. Hos Codan gjelder det alle som skal reise til og med 30. juli, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Begge tilbyr også turister som vil reise hjem fra Kos i Hellas eller Bodrum i Tyrkia å dekke ekstra kostnader. Men det gjelder ikke alle, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i Europeiske.

– Hvis man ønsker å reise hjem, så må man kontakte oss, og så foretar man en vurdering, sier han til NTB.

Clementz forteller at de fikk mange henvendelser i morgentimene etter at jordskjelvet rammet natt til fredag. Det har vært alt fra folk som er direkte berørt til bestemødre i Norge som er bekymret for barnebarn på ferie.

– Vi har hatt noen med moderate skader – tannskader og brudd, og ved et par tilfeller har vi måttet hjelpe folk til fastlandet med fly for å behandle skadene der, sier Clementz.

Han sier de både har blitt kontaktet av folk som reiser på egen hånd og charterturister. De som reiser med en reisearrangør bør holde kontakten med dem, sier han, og oppfordrer folk ellers til å holde seg oppdatert i mediene.

(©NTB)