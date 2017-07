Enda to døde i opptøyer i Venezuela 

To menn på 23 og 24 år døde i opptøyer ledet av opposisjonen. 24-åringen døde like utenfor hovedstaden Caracas, og tre andre ble skadd. 23-åringen døde i byen Valencia, hvor ytterligere seks personer ble skadd.

Dødstallene i landet har steget til 99 etter tre måneder med voldsomme demonstrasjoner mot regjeringen. Landet står for øyeblikket overfor en stor økonomisk krise.

Venezuela har hatt en bølge av voldelige protester utløst av et mislykket forsøk fra høyesterett om å frata den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen makt. Retten er lojal mot den sittende presidenten Nicolás Maduro.

Diplomat går av

Som et svar på presidentens undertrykkelse av demonstrantene i landet, gikk en diplomat som representerer Venezuela i FN, av torsdag.

– Jeg kan ikke være en del av en regjering som systematisk angriper protestanter, det er ikke respekt av grunnlovens rett til å demonstrere, sier Isaias Medina i et videoopptak fra FNs hovedkvarter i New York.

Venezuelas FN-ambassadør Rafael Ramirez reagerer sterkt og sier han fordømmer Medinas atferd og at han blir avskjediget umiddelbart.

– Han representerer ikke oss. Han har oppført seg uredelig, sier Ramirez.

Militær støtte

Onsdag ble det kjent at militæret i Venezuela stiller seg bak Maduros planlagte grunnlovsendringer.

– Vi vil utplassere soldater over hele landet den 30. juli, for å sørge for at alle venezuelanere er sikret sin rett til å stemme, sa forsvarsminister Vladimir Padrino López onsdag.

Han understreker at landets sikkerhetsstyrker anerkjenner Maduros plan om å gjennomføre en folkeavstemning for å kunne etablere en folkeforsamling.

FNs generalsekretær António Guterres skal møte landets utenriksminister Samuel Moncada fredag på grunn av det økende internasjonale presset mot Maduro.

(©NTB)