Angola innskrenker presidentens makt 

Loven vil bli gjeldende for den nåværende presidenten Jose Eduardo dos Santos' etterfølgere. Jose Eduardo dos Santos har hatt nesten ubegrenset makt over militæret siden han kom til makten i landet i 1979.

Med den nye loven blir det vanskeligere å gi offentlige tjenestemenn sparken. Den vil beskytte ledere i militæret og etterretningstjenester i åtte år, og det vil bli vanskeligere for presidenten å gi dem sparken.

Loven er kontroversiell i Angola, og mange mener lovens pådrivere anklager presidenten for å prøve å fortsette å ha kontroll over militæret, selv etter at han går av.

Det vil bli et nytt presidentvalg i Angola 23. august i år. 74 år gamle Dos Santos vil ikke delta i valget, men det er spådd at hans nåværende forsvarsminister Joao Lourenco vil vinne valget overlegent.

Etter 37 år som president har rykter om dårlig helse begynt å hagle rundt dos Santos. Han har vært på sykehuset i Spania to ganger de siste månedene.

