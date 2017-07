Tyrkia anklager Tyskland for utpressing

Tyrkiske myndigheter mener Tyskland utviser stor politisk uansvarlighet og anklager regjeringen i Berlin for å bruke Tyrkia til å sanke stemmer før høstens valg.

– Det er uakseptabelt å forsøke å ødelegge økonomiske relasjoner, å forsøke å så tvil hos tyske investorer i en smålig valgkalkulering, sier Ibrahim Kalin, talsmann for president Recep Tayyip Erdogan.

Utenriksdepartementet i Ankara anklager samtidig Tyskland for utpressing og trusler og gjør det klart at de ikke vil komme med noen innrømmelser.

Utenriksminister Sigmar Gabriel kunngjorde torsdag de nye reiserådene på en pressekonferanse i Berlin etter å ha avbrutt ferien sin dagen før.

– Personer som av private eller forretningsmessige grunner reiser til Tyrkia, rådes til å vise økt varsomhet, heter det i utenriksdepartementets nye reiseråd.

Tysker terrorsiktet

Endringen skjer etter at flere menneskerettsaktivister, blant andre tyske Peter Steudtner, denne uken ble varetektsfengslet i Istanbul, siktet for terrorrelatert virksomhet. Fengslingen kan vare i opptil fem år i påvente av rettssak.

Steudtner har ifølge Gabriel verken kritisert Tyrkia eller hatt kontakter innen det politiske miljøet, og han vurderer derfor at enhver tysker som besøker Tyrkia, risikerer å bli pågrepet.

Ifølge Gabriel kan Tyskland heller ikke gi garantier til tyske investorer i Tyrkia ettersom tyrkiske myndigheter nylig besluttet å svarteliste en rekke tyske selskaper med begrunnelse i at de mistenkes for å støtte terrorisme.

Utenriksministeren varsler at han sammen med statsminister Angela Merkel og EU-tjenestemenn vil vurdere om det skal innføres økonomiske og diplomatiske sanksjoner mot Tyrkia.

Sverige avventer

Også to ledere i Amnesty, Idil Eser og Taner Kilic, er pågrepet i Tyrkia den siste tiden, samt svenske Ali Gharavi.

I februar ble den tysk-tyrkiske journalisten Deniz Yucel, som jobber for avisen Die Welt, pågrepet og varetektsfengslet. Også han anklages for terrorforbindelser, og saken har ført til kraftige tyske protester.

Det svenske utenriksdepartementet har krevd en forklaring på pågripelsen av Gharavi, som deltok på en samling om digital sikkerhet sammen med en rekke menneskerettsaktivister, blant annet Steudtner, da politiet i begynnelsen av juli stormet hotellet de befant seg på.

Sverige vil foreløpig ikke skjerpe reiserådene slik Tyskland har gjort, opplyser svensk UD til TT.

Ønsker utveksling?

Ifølge flere tyske medier ønsker tyrkiske myndigheter å bytte de fengslede tyskerne mot tyrkere som befinner seg i Tyskland, og som er mistenkt for å ha støttet fjorårets mislykkede militærkupp mot president Erdogan og regjeringen.

Gabriel avviser at Tyrkia har tatt initiativ til dette. Han mener at Tyskland fram til nå har vist stor tålmodighet med Tyrkia. Samtidig understreker han at personer med tyrkiske røtter som bor i Tyskland, om lag 3 millioner, er en viktig del av det tyske samfunnet.

Omstridt valgkamp

Feiden mellom Tyrkia og Tyskland oppsto tidligere i år i forbindelse med at tyrkiske politikere i flere delstater ble nektet å drive valgkamp blant tyrkere bosatt i Tyskland.

Da ble Tyskland beskyldt for å drive med «nazimetoder» av Tyrkias president.

Valgkampen var knyttet til folkeavstemningen om tyrkiske grunnlovsendringer, som ble holdt i april.

Erdogan fikk i folkeavstemningen flertall for å endre grunnloven slik at han som president fikk mer makt.