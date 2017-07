Trump hardt ut mot egen justisminister

I et intervju med The New York Times i forbindelse med at han har sittet seks måneder som president, sier Trump at han aldri ville ha utnevnt Session dersom han hadde visst at han ville påberope seg inhabilitet og ikke lede Russland-granskingen.

Trump betegner Sessions beslutning som svært urettferdig overfor presidenten. En rådgiver sier at kommentarene ikke er ment å presse ut Sessions, men i politiske miljøer i Washington er det snakk om «når» og ikke «hvis» Sessions går av.

– Sessions skulle aldri ha trådt til side på denne måten. Hvis han visste på forhånd at han ikke kunne ha det overordnede ansvaret for Russland-granskingen, skulle han fortalt meg det. Så ville jeg ha utnevnt en annen person, sier Trump.

Møter og atter møter

Sessions begrunnelse for å påberope seg inhabilitet, var at han hadde unnlatt å opplyse om møter med den russiske ambassadøren i Washington, en dreining i saken som førte til utnevnelsen av spesialetterforsker Robert Mueller. Denne granskingen har ligget som en mørk sky over Trump-administrasjonen helt fra starten av.

Sessions var en av Trumps mest solide støttespillere i fasen før han ble innsatt som president. Men en rådgiver til Trump sier at utfallet mot justisministeren i intervjuet gjenspeiler en frustrasjon som har vokst seg stadig større hos presidenten, og som han nå har luftet overfor allmennheten.

Sessions har vært nærmest usynlig i den nye administrasjonen. Russland-saken har utviklet seg til en politisk hengemyr som åpenbart svekker administrasjonens arbeidskapasitet og humør, men som Sessions har valgt å ikke ha noe med å gjøre. Sessions har tidligere tilbudt seg å gå av, men denne gang ventes det at Trump gladelig innvilger hans søknad.

Kushner denne gang

En annen som har hatt møter med russiske kontakter, er Trumps svigersønn og seniorrådgiver Jared Kushner. Mandag tropper han opp i Senatets etterretningskomité for å forklare seg om sine samtaler med representanter for Russland, enten de nå er statsansatte eller «internasjonale konsulenter».

Møtet i komiteen blir bekreftet av Kushners advokat, Abbe Lowell.

– Kushner er innstilt på å samarbeide på frivillig basis, og han vil dele med komiteen alt han har av opplysninger i saken. Kushner setter pris på denne anledningen til å legge saken død, sier Lowell.

Opplysningen om dette møtet kommer samtidig med at Senatets justiskomité varsler at tidligere kampanjesjef Paul Manafort og Donald Trump Jr, president Trumps sønn, skal avgi forklaring i åpen sal onsdag. Det er særlig møter som ble holdt med russiske kontakter under valgkampen og i perioden mellom valget og innsettelsen, som komiteen er spesielt interessert i.

Manafort

Paul Manafort var leder for Trumps valgkamp i den første fasen. Han er kjent som en lobbyist med til dels kontroversielle utenlandske kontakter. På kundelisten står navn som Ukrainias tidligere president Viktor Janukovitsj, diktatorene Ferdinand Marcos og Mobuto Sese Seko og geriljalederen Jonas Savimbi.

Nå har New York Times dokumenter som skal vise Manaforts økonomiske krumspring via hemmeligholdte kontoer i banker på Kypros. Han var tungt inne i flere prosjekter i den russiskvennlige delen av Ukraina før han begynne å jobbe for Trump.

Manafort lå blant annet i strid med en russisk oligark som hevdet å ha 19 millioner dollar til gode fra et kabelfjernsynsprosjekt som mislyktes. Dokumentene viser også et nettverk av dekkselskaper som flyttet lån og innbetalinger seg imellom for å skjule de egentlige eiere og deres formue.

