Sessions vil bli sittende etter knallhard kritikk fra Trump 

I et intervju med New York Times i forbindelse med at han har sittet et halvt år som president, sier Trump at han aldri ville ha utnevnt Sessions hvis han hadde visst at han ville erklære seg inhabil og ikke lede Russland-granskingen.

– Sessions skulle aldri ha trådt til side på denne måten. Hvis han visste på forhånd at han ikke kunne ha det overordnede ansvaret for Russland-granskingen, skulle han fortalt meg det. Så ville jeg ha utnevnt en annen person, sier Trump.

Tross den harde kritikken prøver ikke Trump å presse Sessions til å trekke seg, ifølge kilder nær presidenten som nyhetsbyrået AP har snakket med.

Så langt virker det heller ikke som Sessions akter å la seg presse. Justisministeren sier han ønsker å fortsette i jobben.

– Jeg planlegger å gjøre det så lenge det er hensiktsmessig, sa han på en pressekonferanse torsdag.

Spesialetterforsker

Sessions' begrunnelse for å påberope seg inhabilitet, var at han hadde unnlatt å opplyse om møter med den russiske ambassadøren i Washington.

At justisministeren erklærte seg inhabil, la grunnlaget for den senere utnevnelsen av Robert Mueller som spesialetterforsker med ansvar for Russland-granskingen. Denne granskingen har ligget som en mørk sky over Trump-administrasjonen helt fra starten av.

Sessions var en av Trumps mest solide støttespillere i fasen før han ble innsatt som president. En rådgiver til Trump sier utfallet mot justisministeren gjenspeiler en frustrasjon som har vokst seg stadig større hos presidenten, og som han nå lufter overfor allmennheten.

Selv om presidenten angivelig ikke forsøker å presse Sessions ut av regjeringen, spekuleres det i Washington på om han snart vil bli erstattet.

– Fullt av løgner

I intervjuet med New York Times kommer Trump også med kritikk av Mueller, visejustisminister Rod Rosenstein, fungerende FBI-sjef Andrew McCabe og den tidligere FBI-sjefen James Comey, som Trump ga sparken.

Comeys vitnemål i Kongressen etter at han ble sparket, var fullt av løgner, ifølge Trump. Han påpeker at Rosenstein kommer fra byen Baltimore, hvor en stor del av befolkningen er demokrater – og antyder at også Rosenstein kan ha politiske sympatier i den retningen.

Trump mener Muellers granskning er preget av store interessekonflikter, blant annet siden noen av medarbeiderne han har utnevnt, ga penger til Hillary Clintons valgkamp. Hvis spesialetterforskeren begynner å granske Trump-familiens finanser, så går han langt over streken, mener presidenten.

Han avviser at han trengte hjelp fra russerne til å få tak i mer politisk skadelig informasjon om Clinton.

– Det var ikke mye jeg kunne sagt om Hillary Clinton, som var verre enn det jeg allerede sa. Så sant ingen hadde fortalt at hun hadde skutt noen i ryggen, var det ikke mye jeg kunne lagt til repertoaret mitt.

