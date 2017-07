Seks ukrainske soldater drept

Kampene har blusset opp etter at en separatistleder tirsdag kunngjorde at det skal etableres en egen stat kalt «Lille Russland» i de opprørskontrollerte områdene.

Planen er imidlertid avvist av en annen opprørsleder, men den har likevel skapt frykt for at det betyr dødsstøtet for den fastlåste fredsprosessen.

En talsmann for det ukrainske forsvaret opplyste torsdag at seks regjeringssoldater er drept i løpet av det siste døgnet.

I tillegg ble tre soldater drept og tre andre såret da kjøretøyet de satt i kjørte på en mine nordvest for den opprørskontrollerte byen Lugansk.

På den andre siden av frontlinjen blir ukrainske styrker anklaget for å ha skutt med tunge våpen og såret tre sivile.

