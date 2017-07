SOHR: Nær 30 regjeringssoldater drept utenfor Damaskus

Torsdagens angrep skjer etter flere dager med voldsomme kamper under regimets siste offensiv mot hovedstadens opprørskontrollerte forsteder.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier soldatene og allierte militskrigere ble utsatt for et bakholdsangrep i den opprørskontrollerte landsbyen Rihan, øst for Damaskus.

Opposisjonsaktivisten Anas al-Dimashqi opplyser til nyhetsbyrået AP at minst 28 av regimets krigere ble drept. SOHR oppgir det samme antallet og sier angrepet ble utført av opprørsgruppa Islams hær. Opprørerne åpnet ild mot regjeringsstyrkene i det de gikk inn i et minelagt område, opplyser eksilgruppas direktør Rami Abdulrahman.

Ifølge ham er torsdagens hendelse den dødeligste for president Bashar al-Assads styrker i Øst-Ghouta siden februar 2016. Da ble 76 regjeringssoldater drept i Tal Sawane.

Syriske regimestyrker og deres allierte har flere ganger prøvd å gjenerobre Damaskus' østlige forsteder, kjent søm Øst-Ghouta, men sliter med å trenge gjennom opprørernes forsvarsstillinger.

Øst-Ghouta er en av fire foreslåtte «nedtrappingssoner» i en avtale som regimets allierte Iran og Russland i mai inngikk med Tyrkia, som støtter flere opprørsgrupper. Partene er uenige om en overvåkingsmekanisme for disse såkalte trygge sonene, og avtalen er ennå ikke implementert.

