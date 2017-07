O.J. Simpson løslates på prøve 

Det besluttet en rettslig kommisjon i Carson City i delstaten Nevada torsdag.

– Takk, takk, takk, sa Simpson (70), som forklarte seg via videolink fra fengselet.

Simpson ble i 2008 dømt til 30 års fengsel, men med mulighet for prøveløslatelse etter ni år.

Den tidligere idrettshelten og skuespilleren ble dømt for å ha stormet et hotellrom i Las Vegas sammen med fem andre, to av dem bevæpnet. Der overfalt de to menn som de hevdet hadde stjålet samlerobjekter fra Simpsons karriere i amerikansk fotball på 1970-tallet.

Enorm oppmerksomhet

Simpsons forsvarere har hevdet at dommen for overfallet i Las Vegas var ekstra streng for å veie opp for at han ble frikjent for drapet på ekskona og hennes ekskjæreste i 1994.

Drapssaken vakte enorm oppmerksomhet i USA, der den 133 dager lange rettssaken mot den svarte idrettshelten, som også var skuespiller, ble overført direkte på TV.

Selv om mye tydet på at O.J. Simpson var skyldig, lyktes forsvarerne blant annet i å få saken til å handle om rasisme. Til slutt fikk de ham frikjent for dobbeltdrapet.

I et sivilt søksmål fra de etterlatte ble han imidlertid funnet ansvarlig og dømt til å betale 270 millioner kroner i erstatning.

– Utmerket kandidat

At kommisjonen i Carson City enstemmig besluttet å prøveløslate Simpson, var i tråd med signalene i forkant.

– Han er en utmerket kandidat for prøveløslatelse, sa statsadvokaten i Clark County, Steve Wolfson, før kommisjonen trådte sammen.

Han forsikret samtidig at kommisjonen slett ikke vil legge vekt på Simpsons kjendisstatus.

– Det faktum at han er en kjendis, spiller liten eller ingen rolle. Han kommer ikke til å bli behandlet annerledes, sa Wolfson.

