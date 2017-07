Nye sammenstøt i Jerusalems gamleby

Uroen brøt ut torsdag etter at flere tusen muslimer samlet seg ved Haram al-Sharif, den hellige høyden som jøder kaller Tempelhøyden, til kveldsbønn.

Israelsk politi sier palestinere kastet steiner og glassflasker mot de israelske styrkene etter torsdagens bønn, mens politiet svarte med tåregass.

Ifølge Israel ble ingen såret, men palestinsk Røde Halvmåne opplyser at de har behandlet 22 skadde.

Det har den siste uken vært en rekke sammenstøt i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem, som huser al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen.

Forrige fredag ble to israelske politifolk drept av tre væpnede palestinere fra Israel ved Haram al-Sharif. Siden har israelske myndigheter besluttet å installere metalldetektorer ved inngangen til området. Tiltakene har vakt kraftige reaksjoner blant palestinere, og fredag er det varslet nye masseprotester.

Palestinere frykter at Israel forsøker å overta kontrollen over høyden. Det er Jordan som formelt har overoppsyn med området, og jøder har ikke lov til å be der.

Jordan har reagert kraftig på tiltakene, og torsdag ba også Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan Israel om å fjerne metalldetektorene. Israelske myndigheter revurderer nå tiltakene, ifølge avisa Haaretz.

Tirsdag kveld ble 14 palestinere og to politifolk såret da palestinske demonstranter og israelske politifolk barket sammen for tredje dag på rad i Jerusalem. Natten før ble 50 palestinere såret i lignende sammenstøt.

