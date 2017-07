McCain diagnostisert med hjernesvulst

Svulsten ble oppdaget under en operasjon for å fjerne en blodpropp fra over hans venstre øye.

Det ble sendt inn prøver av vevet fra blodproppen, og det viste seg å dreie seg om en såkalt glioblastom, en aggressiv form for kreft i hjernen.

Glioblastom er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos voksne.

– Senatoren og hans familie undersøker ulike alternativer for behandling, heter det i uttalelsen.

