Linkin Park-sanger er død

Myndigheten i Los Angeles bekrefter at Chester Bennington er død og at han trolig tok sitt eget liv. Han ble funnet død i et hus i Palos Verdes Estates torsdag.

Det var i 1996 at Bennington var med på å danne bandet Linkin Park i en av Los Angeles forsteder. Da han fikk sitt store gjennombrudd i 1999 og 2000, arbeidet han for et IT-selskap i Phoenix. Linkin Parks debutalbum «Hybrid Theory» ble solgt i 10 millioner eksemplarer.

Bennington slet i flere perioder av livet sitt med narkotika- og alkoholmisbruk. Han skal ha startet med alkohol og narkotika som elleveåring på grunn av en vanskelig oppvekst.

I neste uke skulle bandet ha lagt ut på en turné som blant annet inkluderte en konsert i New York med flere kjente band, som Blink-182 og Wu-Tang Clan.

Fram til nå har Linkin Park solgt over 70 millioner plater. Strømmetjenesten Spotify har rangert Linkin Park som verdens fjerde mest strømmede band i første halvår av 2017.

Bennington etterlater seg seks barn.