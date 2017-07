Kina slår ned på bruken av krypterte kanaler på nett

I et brev til sine bedriftskunder skriver Kinas største nettleverandør at bruk av såkalt VPN, en teknikk for å lage sikre kanaler på internett, bare er tillatt for direkte kontakt med selskapenes hovedkontor i utlandet.

De krypterte kanalene som opprettes via VPN, kan brukes til å omgå de omfattende filtrene kinesiske myndigheter bruker for å fjerne tilgangen til nettsider de ikke liker.

VPN-brukere får ikke lov til å besøke andre nettjenester utenfor Kina, heter det i brevet fra China Telecom Ltd. Det kan ramme tilgangen til nyheter, sosiale medier og forretningstjenester.

Tiltaket ses som ledd i president Xi Jinpings visjon for «nettsuverenitet», som innebærer at myndighetene i Beijing vil ha rett til å kontrollere hva innbyggerne gjør på nett.

