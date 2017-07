HRW: Myndighetene lukker øynene for likvidasjoner i Mosul

Likvidasjonene er åpenbare krigsforbrytelser, slår menneskerettsorganisasjonen fast og retter knusende kritikk mot Iraks statsminister Haider al-Abadi.

– Mens statsminister Abadi nyter seieren i Mosul, ignorerer han en strøm av beviser på at soldatene hans begår forferdelige krigsforbrytelser i byen han lovet å frigjøre, sier Sarah Leah Whitson, som leder Human Rights Watchs virksomhet i Midtøsten.

– Abadis seier vil kollapse dersom han ikke tar konkrete skritt for å få slutt på de groteske overgrepene som begås av hans egne sikkerhetsstyrker, sier hun.

Bakbundet og drept

En rekke menn i gamlebyen i Mosul er de siste dagene funnet bakbundet og drept, og menn som tidligere har flyktet fra kamphandlingene i byen, har lidd samme skjebne.

Inne i en bygning i Vest-Mosul, som ligger i et område som regjeringsstyrker gjenerobret fra den ytterliggående islamistgruppa i april, ble likene av 17 menn funnet for tre dager siden. Mennene var barbeinte, iført sivile klær, og mange av dem var bakbundet og hadde bind for øynene. Alle var nylig skutt og drept fra kloss hold.

Øyenvitner forteller at de så soldater fra de irakiske sikkerhetsstyrkenes 16. divisjon noen netter tidligere og hørte lyden av mange skudd, før de forlot området der de drepte mennene ble funnet.

Ifølge andre utenlandske observatører i området bekreftet en høytstående irakisk tjenestemann i Mosul at han fant det helt greit å drepe antatte IS-medlemmer eller sympatisører, bare de ikke ble torturert.

Skrytevideoer

En irakisk offiser viste også fram en skrytevideo der to medlemmer av det irakiske politiets antiterrorstyrke viste fram to fanger i gamlebyen av Mosul. Ifølge offiseren ble fangene likvidert kort tid etter.

Tidligere i måneden ble det lagt ut videoer i sosiale medier som viste irakiske regjeringssoldater som banket opp en fange, for deretter å kaste ham utfor en klippe og skyte ham. Ved siden av mannen lå et annet lik som tilsynelatende hadde lidd samme skjebne.

En rekke andre videoer der fanger mishandles er også lagt ut de to siste ukene, samtidig med at det er funnet lik som bærer preg av å være mishandlet til døde og ofte likvidert.

Mange øyenvitner

For to dager siden var utenlandske observatører vitne til hvordan politifolk fra antiterrorstyrken tok med seg en fange tilbake til basen sørvest for gamlebyen i Mosul. Kort tid etter fikk de se en video der fangen ble mishandlet, mens enn annen video senere viste hvordan mannen var skutt og drept fra kloss hold.

Human Rights Watch har samlet inn en rekke tilsvarende vitneutsagn, der uavhengige observatører forteller hvordan de har sett irakiske soldater likvidere menn i Mosul.

– De irakiske soldatene ser ikke ut til å ha noen grunn til å frykte at de blir stilt til ansvar for drap og tortur av mistenkte i Mosul, noe som gjør at de åpenlyst deler beviser i form av videoer og fotografier av det som synes å være svært brutale overgrep, sier Sarah Leah Whitson.

Medansvar

Til tross for gjentatte løfter om å etterforske rapporter om overgrep begått av sikkerhetsstyrken, har statsminister Haider al-Abadi ennå til gode å stille en eneste soldat til ansvar for drap, tortur og andre former for overgrep som er begått i denne krigen, slår Human Rights Watch fast.

Menneskerettsorganisasjonen mener også at den USA-ledede koalisjonen mot IS, der også Norge inngår, har et medansvar for krigsforbrytelsene deres allierte begår.

– Utallige rapporter, videoer og fotografier av ulovlige henrettelser og overgrep begått av irakiske soldater, bør gi grunn til dyp bekymring, både helt til topps i Bagdad, men også i den internasjonale koalisjonen som kjemper mot IS, sier Whitson.

