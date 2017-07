FN: Aids tok livet av 1 million i 2016

Ikke bare er antall nye hiv-infeksjoner og antall aids-dødsfall nedadgående. Stadig flere smittede får dessuten medisiner som gjør at de ikke dør av den fryktede virussykdommen.

Tallene ble publisert torsdag i forkant av en forskningskonferanse om hiv og aids som åpner i Paris søndag (IAS2017).

I fjor var det 36,7 millioner mennesker som levde med viruset som svekker immunsystemet og kan føre til aids. Av disse mottok 53 prosent medisiner som svekker viruset. Det er første gang over halvparten av verdens hivsmittede mottar slike medisiner.

Den mest positive utviklingen har skjedd i landene sør og øst i Afrika. Der har antall nye hiv-infeksjoner falt med 29 prosent siden 2010. Det betyr også at forventet levealder har økt med ti år det siste tiåret.

– Idet vi får kontroll over epidemien, blir helsesituasjonen bedre og land blir sterkere, sier Michel Sidibe, sjefen for FNs egen organisasjon for bekjempelse av hiv og aids, UNAIDS.

Men han uttrykker samtidig bekymring for utviklingen i Øst-Europa og Sentral-Asia. Det er de eneste regionene i verden der antall hiv-infeksjoner og dødsfall forårsaket av aids stiger.

Det anslås at 42 prosentav infeksjonene i disse landene skyldes urene sprøyter som blir brukt for å injisere narkotika.

UNAIDS uttrykker også bekymring for situasjonen i Nord-Afrika og Midtøsten, der kun én av fem hivsmittede får bremsemedisiner.

(©NTB)