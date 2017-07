Varmere klima gjør oss mindre produktive på jobben

– Det er et velkjent fenomen at varme påvirker våre fysiske prestasjoner. Men varme har en mye større innvirkning på produktiviteten i arbeidslivet enn det tidligere modeller beskriver. Man kan tape helt opp til 25 prosent av arbeidstiden, sier Lars Nybo, professor i human fysiologi ved instituttet for ernæring og idrett ved Københavns Universitet.

Undersøkelsen er publisert i det amerikanske vitenskapelige klimatidsskriftet «Temperature.» Undersøkelsene stammer fra EU-prosjektet «Heat Shield» (varmeskjold) og er gjort ved Institutt for idrett og ernæring ved Københavns Universitet.

Prosjektet begynte i 2016 og skal undersøke negative effekter av høyere temperaturer.

Det kan se ut som spanjolene har vært føre var med å løse varmeproblemet med sin siesta, ifølge Nybo.

– En av strategiene for å kunne jobbe mer effektivt med varme, er å legge om sin arbeidsdag. Med siesta så starter man veldig tidlig og tar pause i de varmeste periodene, sier Lars Nybo.

