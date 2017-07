Trumps anke om innreiseforbud delvis avvist av Høyesterett i USA

En føderal dommer i delstaten Hawaii konkluderte tidligere i juli med at også besteforeldre og søskenbarn må ha rett til å besøke familien sin i USA og dermed unntas fra president Donald Trumps innreiseforbud.

Kjennelsen kom etter at USAs høyesterett 26. juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud for borgere fra hovedsakelig muslimske land, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie. President Donald Trumps regjering ønsket imidlertid en svært snever tolkning av hva som kunne kalles «nær familie».

Trump-administrasjonen anket kjennelsen fra domstolen i Hawaii umiddelbart. Høyesterett har nå avgjort at avgjørelsen om familiemedlemmer kan stå inntil videre. En annen del av rettsavgjørelsen som krevde at amerikanske myndigheter skulle slippe inn flyktninger som formelt er omfattet av amerikanske myndigheters mottaksprogrammer, ble midlertidig stanset.

Avgjørelsen er midlertidig inntil en ankedomstol i San Francisco har behandlet saken.

