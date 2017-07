Thailandsk general blant mange dømte etter at flyktninger døde i fangenskap

General Manas Kongpaen ble onsdag funnet skyldig i menneskesmugling og korrupsjon. Sammen med 102 andre har han stått tiltalt for menneskesmugling etter at 36 lik ble funnet sør i Thailand i 2015. De døde tilhørte alle den muslimske folkegruppen rohingyaer, som bor i Myanmar og Bangladesh, og som er utsatt for omfattende forfølgelse i Myanmar.

Flyktningene og migrantene hadde ifølge etterforskerne betalt penger til menneskesmuglere, som deretter tok dem som gisler og holdt dem som fanger i jungelleire mens de ventet på løsepenger fra deres pårørende. Først etter å ha mottatt penger, ville menneskesmuglerne lede dem over grensen til Malaysia, som var målet for mange av migrantene og flyktningene.

I noen tilfeller ble fangene solgt videre for å jobbe som slaver i Thailand. Andre nådde aldri fram til kysten av Thailand, men omkom på havet etter at thailandske myndigheter presset dem tilbake på åpent hav.

Etterforsker flyktet

Saken har fått stor oppmerksomhet, ikke minst etter at en politietterforsker flyktet til Australia. Han har fortalt at han fryktet for sitt eget liv og at mektige mennesker ønsket å bringe ham til taushet på grunn av avsløringene.

Menneskerettsgrupper roser thailandske myndigheter for å ha tatt saken på alvor og reist tiltale mot dem som har vært involvert i smuglingen av rohingyane.

– Dagens dom er et stort skritt i kampen for å bekjempe menneskesmugling i Thailand, sier Sunai Phasuk i Human Rights Watch, som viser til at myndighetene har sendt et sterkt signal om at ingen er hevet over loven uansett om de er generaler, politikere eller forretningsmenn.

En annen menneskerettighetsgruppe, Fortify Rights, peker samtidig på at saken har vært sterkt preget av trusler mot vitner, tolker og politietterforskere.

Over 70 dommer

Onsdag kveld lokal tid var rundt 70 dommer falt. Straffeutmålingen skal kunngjøres senere, og det var ventet at prosessen med å lese opp dommene ville fortsette i flere timer, muligens helt til torsdag.

Den dømte generalen hadde ansvaret for å stanse og utvise migranter som forsøkte å reise til Thailand på ulovlig vis. Nå er han dømt for å ha tatt imot bestikkelser fra menneskesmuglere. Siden han har hatt en høyt betrodd stilling, risikerer han dobbelt så hard straff som en vanlig borger.

Alle de 103 tiltalte har erklært seg ikke skyldige.

(©NTB)