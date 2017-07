Spent i Jerusalem på palestinsk protestdag

Palestinske ledere oppfordret onsdag til demonstrasjoner mot Israels nye sikkerhetstiltak ved Haram al-Sharif, også kjent som Tempelhøyden. Plassen huser al-Aqsa-moskeen, som er muslimenes tredje helligste sted etter Mekka og Medina.

Etter at to israelske politifolk ble drept ved plassen fredag, har israelske myndigheter besluttet å installere metalldetektorer ved inngangen til plassen, som også jøder regner som hellig. Onsdagen er av palestinske ledere erklært som «raseriets dag», og både på Vestbredden og Gazastripen oppfordres det til demonstrasjoner mot de nye sikkerhetstiltakene.

Tirsdag kveld ble 14 palestinere og to politifolk såret da palestinske demonstranter og israelske politifolk barket sammen for tredje dag på rad i Jerusalem.

Tilstanden er kritisk for en palestiner etter at han ble truffet av en gummikule, ifølge palestinsk Røde Halvmåne. Israelsk politi har ifølge Haaretz meldt at to politifolk er såret etter at palestinerne kastet stein og flasker.

Natten før ble 50 palestinere såret i lignende sammenstøt.

Etableringen av metalldetektorer og andre sikkerhetstiltak blir av palestinerne oppfattet som et israelsk forsøk på å overta kontrollen over plassen. Det er Jordan som formelt har overoppsyn med plassen, og jøder har ikke lov til å be der.

