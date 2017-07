Snegler utløste full alarm i Australia 

Sneglene var sendt i posten fra Ukraina i en pakke merket «dekorasjoner». Kjøperen skal ikke ha vært klar over at de var levende.

Selv om det fins snegler i Australia, fins det ingen av arten helix pomatia, mest kjent som vinbergsnegl, en delikatesse mange steder i Europa.

En talsmann for det australske landbruksdepartementet er glad for at sneglene ble stanset i posten og sier at hele nasjonen ellers ville ha måttet betale prisen dersom sneglene slapp fri.

– Snegler kan legge opptil 300 egg. Noen få eksotiske snegler som dette kan derfor formere seg raskt og bli en stor trussel for australske avlinger og økosystemer, sier Robyn Cleland.

Sneglene er nå tatt hånd om av entomologer i Sydney og frosset ned for å hindre at de formerer seg.

I april beslagla tollere i Australia flere levende slanger of edderkopper i en pakke markert med «et par sko.»

