Senatet skal stemme over Obamacare 

Senatet vil stemme over hvorvidt Obamacare skal avskaffes eller ikke, på tross av at det ikke foreligger en ny og ferdig utarbeidet helsereform, opplyser McConnell.

Men også denne tilnærmingen har møtt motstand i Republikanernes egne rekker.

– Jeg kom ikke til Washington for å skade folk, sa den republikanske senatoren Shelley Moore Capito fra West Wirginia, som nektet å stemme for McConnells siste forslag.

Dette kommer som følge av at republikanerne ikke lyktes å få flertall for en ny helsereform i denne omgang.

Avstemningen om helsereformen i Senatet ble lørdag utsatt nok en gang, da ryktene svirret om at hele prosjektet sto i fare for å bli nedstemt. Natt til tirsdag norsk tid kom dødsstøtet. Ytterligere to republikanske senatorer varsler at de vil stemme nei, og dermed røk flertallet.

