Nye opplysninger om møte mellom Trump og Putin under G20

Trump og Putin hadde sitt første møte ansikt til ansikt under den offisielle delen av G20-arrangementet på dagtid 7. juli. Det var satt av en halvtime, men samtalen varte i nærmere to timer. Det berømte håndtrykket gikk verden over.

Om kvelden var det formell middag med den tyske statsministeren Angela Merkel som vert. Møtedeltakerne hadde med sine ledsagere, samt en tolk per par. Det var ingen pressedekning av denne sammenkomsten, ifølge en tjenestemann i Det hvite hus.

Trump skal ha vekslet ord med mange ledere under middagen, også med Putin som hadde Melania Trump til bords. Dette skjedde da evenementet gikk mot slutten. Trump snakket med Putin via den russiske tolken, ettersom den amerikanske ikke snakket russisk.

Erfarne pressefolk har snakket med flere av dem som deltok på middagen, og tilbakemeldingene er ulike. Noen hadde fått med seg ordvekslingen mellom de to presidentene, andre sa at de hadde en lengre samtale og at Trump hadde virket svært engasjert.

Tirsdag kveld lokal tid tvitrer presidenten selv at møtet ikke var noe nytt.

– Nyheten om middagen med Putin er «syk». Alle G20-lederne og deres ektefeller ble invitert til middag av den tyske statsministeren. Dette visste pressen! skriver Trump.

Videre skriver han at problemet med «falske nyheter» stadig blir verre.

Da USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte pressen for å gi et referat fra det første møtet, fortalte han at det ble en «robust og langvarig» ordveksling.

