Netanyahu mener EUs Israel-politikk er galskap

Uttalelsen ble gitt under et møte med ledere fra Ungarn, Tsjekkia, Polen og Slovakia i Budapest onsdag, skriver den israelske avisen Haaretz.

– Den europeiske union er den eneste internasjonale organisasjonen som stiller politiske betingelser i sitt forhold til Israel. Ingen andre gjør det, sa Netanyahu.

– Jeg var i Kina. Vi har et spesielt forhold til Kina, og de bryr seg ikke om politiske spørsmål, fortsetter den israelske lederen, før han føyer til at India er opptatt av at Israel skal ivareta indiske interesser, ikke palestinske, og at heller ikke Russland eller afrikanske land stiller politiske betingelser.

– Kun EU stiller betingelser. Det er galskap. Det er imot Europas interesser, sier han.

Møtet mellom Netanyahu og de østeuropeiske lederne foregikk bak lukkede dører, men uttalelsen ble ved en feil overført til ørepropper som reportere hadde fått utdelt. Overførselen fra møtet ble oppdaget raskt og stanset i løpet av få minutter.

(©NTB)