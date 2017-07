Kvinnen med miniskjørtet satt fri i Saudi-Arabia

Den unge kvinnen ble filmet mens hun spaserte i et folketomt fort i Ushaiager. Landsbyen ligger nord for hovedstaden Riyadh i et ørkenområde der en rekke av landets mest konservative stammer og familier kommer fra.

Videoen hun la ut på Snapchat, utløste straks hissig debatt i det strengt religiøse landet, der loven pålegger kvinner å dekke seg til når de er ute blant folk.

Tirsdag kveld meldte den saudiarabiske TV-kanalen Al-Ekhbariya at kvinnen var pågrepet, siktet for å gå i «usømmelige klær». Dagen etter meldte imidlertid landets Senter for internasjonal kommunikasjon at kvinnen var løslatt uten siktelse. I en uttalelse heter det at filmen ble publisert uten at hun visste om det.

