Kinesiske marinefartøyer øver med russiske i Østersjøen

Seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen ved Dansk institutt for internasjonale studier mener dette er et nytt trinn i opptrappingen av konflikten mellom NATO og Russland.

– Så vidt jeg vet er det første gang Russland og Kina øver sammen i Østersjøen. Men det er ikke første gang de har felles flåteøvelse. Men øvelsene har fått et annet og mer aggressivt skjær. De balanserer mer på knivseggen, sier seniorforskeren.

Russland har tidligere deltatt i øvelser sammen med Kina i Sør-Kinahavet. Men Russland har takket nei til øvelser med et aggressivt preg.

– Men nå ser vi at de i økende grad engasjerer seg i hverandres konflikter. Og nå kommer altså Kina inn i Østersjøen, sier Splidsboel Hansen.

Han mener at forholdet mellom NATO og Russland er dårlig for tiden, men ikke at interessekonfliktene er så store at det er grunn til å frykte militære konfrontasjoner.

– Hvis jeg sover dårlig om natten, er det ikke på grunn av russiske raketter, sier forskeren.

Han sier den farligste situasjonen de senere år fant sted i 2015 da Tyrkia skjøt ned et russisk kampfly. Men den gang besinnet begge parter seg og krisen gled over.

– Så jeg tror ikke det kommer en varm krig. Men det vi ser, er en kald krig, sier Flemming Spidsboel.

(©NTB)