Frankrikes forsvarssjef trekker seg etter konflikt med Macron

Den 60 år gamle generalen har protestert kraftig mot kutt i det franske budsjettet, noe president Macron har irettesatt ham for.

Onsdag kunngjorde Villiers at han trekker seg med henvisning til at han ikke lenger føler seg i stand til å lede et forsvar «som jeg tror er nødvendig for å kunne beskytte Frankrike og det franske folk».

Krangelen mellom Macron og Villiers blusset opp i forrige uke da forsvarssjefen under et komitémøte i nasjonalforsamlingen ga beskjed om at han var sterkt imot at forsvarsbudsjettet skal kuttes med 850 millioner euro, nær 8 milliarder kroner. Han sa også at han ikke vil tillate at de væpnede styrkene blir tråkket på.

I et intervju med Journal du dimanche i helgen ga Macron beskjed om at det er han som er sjefen, og at det ikke er han, men forsvarssjefen som må endre mening.

Da Villiers kunngjorde sin avgang onsdag, sa han også at han alltid har trodd at det var hans plikt å fortelle de folkevalgte om sine innsigelser.

Konflikten har ført til diskusjon om hvorvidt den 39 år gamle presidenten ydmyket forsvarssjefen fordi han ikke hadde noe valg eller fordi han hadde behov for å demonstrere makt bare to måneder etter at han ble innsatt.

Ifølge avisen Le Figaro ble det umulig for Villiers å fortsette som forsvarssjef etter å ha blitt irettesatt av Macron i full offentlighet to ganger. Den første gangen var under en sammenkomst like før feiringen av nasjonaldagen 14. juli.

