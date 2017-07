Trump truer Venezuela med sanksjoner – opposisjonen varsler generalstreik

Den amerikanske presidenten sier at president Nicolás Maduro er en «dårlig leder med drømmer om å bli diktator». Dermed gir han klart uttrykk for at han støtter opposisjonen, som mener at Maduro ønsker å sikre seg all makt i det latinamerikanske landet.

Maduro ønsker å etablere en folkeforsamling med 545 medlemmer som får i oppgave å endre grunnloven fra 1999.

– USA vil ikke stå og se på at Venezuela faller sammen. Hvis Maduro gjennomfører de planlagte grunnlovsendringene 30. juli, vil det føre til umiddelbare økonomiske sanksjoner, sier Trump i en offisiell uttalelse.

Trumps utspill betyr en ny opptrapping i den fastlåste politiske krisen, som siden april har ført til nesten daglige protester og sammenstøt i gatene.

Den kan også gi næring til Maduros anklager om at opposisjonspartiene samarbeider med USA for å styrte ham.

Frykter autoritært styre

Det er uklart hvilke grunnlovsendringer Maduro ønsker å få gjennomført, men opposisjonen frykter at han vil sørge for å umyndiggjøre enhver institusjon som ikke er enig med ham.

I et forsøk på å undergrave Maduro arrangerte den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen en symbolsk folkeavstemning søndag. Ifølge opposisjonen stemte hele 98 prosent mot Maduros planer. Den har også opplyst at 7,6 millioner av landets 19 millioner velgere deltok i avstemningen, noe den mener er et klart signal om at velgerne ønsker at Maduro skrinlegger planen om grunnlovsendringer.

Generalstreik

Opposisjonspartiene har også varslet det den kaller en siste offensiv for å presse fram nyvalg.

Torsdag har de oppfordret til generalstreik og protestmarsjer over hele landet, noe som vil kunne føre til full stans i landets allerede hardt rammede økonomi. Fredag vil de så utnevne 13 høyesterettsdommere for å erstatte dem som ble utnevnt av den forrige nasjonalforsamlingen i 2015, da forsamlingen var dominert av det venstreorienterte regjereringpartiet.

Men utnevnelsene er ifølge analytikere først og fremst symbolske, ettersom de bryter med vanlige nomineringsprosedyrer og neppe vil bli akseptert av de nåværende dommerne.

Alternativ regjering

Allerede onsdag har opposisjonspartiene dessuten planer om å signere et opprop der de krever at det opprettes en alternativ «samlingsregjering», samtidig som den vil etablere 2.000 lokale komiteer rundt omkring i distriktene som skal fungere som grasrotstøtte for opposisjonen. Planen har fått navnet «zero hour».

– Alt i alt er pakken ganske radikal, spesielt når det gjelder ideen om en parallell regjering. Jeg tror det kan føre til virkelig kaos, sier David Smilde, en ekspert på Venezuela ved Tulane University i New Orleans.

Han framholder imidlertid at opposisjonens plan skal gjennomføres skritt for skritt, noe som gir begge parter mulighet til å forhandle fram eventuelle kompromisser underveis.

(©NTB)