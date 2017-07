SOHR: Elleve drept i kamper om omstridt område nord i Syria 

Kampene brøt ut mandag og fortsatte tirsdag, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.

Kampene foregår i et omstridt område kalt Ain al-Dakna i Aleppo-provinsen nord i Syria, ikke langt fra den tyrkiske grensen. Den kurdisk-dominerte opprørsalliansen SDF, som støttes av USA og fører an i offensiven mot IS-bastionen Raqqa, har hatt kontroll over Ain al-Dakna siden februar.

Både SOHR og kurdiske kilder mener det er tyrkisk bekymring for at kurdiske styrker skal vinne for mye terreng, som er årsaken til at syriske opprørere forsøker å fordrive SDF fra området.

De tyrkisk-støttede opprørerne sendte mandag ut en melding om at de gikk til angrep fordi de anser SDF som okkupanter.

Fire SDF-medlemmer er såret i kampene, mens alle de drepte skal være tyrkisk-støttede syriske opprørere, oppgir SOHR.

