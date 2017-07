SOHR: 15 drept i kamper mellom USA-støttede og tyrkisk-støttede styrker nord i Syria

Kampene brøt ut mandag og fortsatte tirsdag, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Fire SDF-medlemmer er såret i kampene, en av dem kritisk, mens alle de drepte skal være tyrkisk-støttede syriske opprørere, oppgir SOHR.

Kampene foregår i et omstridt område kalt Ain al-Dakna i Aleppo-provinsen, ikke langt fra den tyrkiske grensen. Den kurdisk-dominerte opprørsalliansen SDF, som støttes av USA og fører an i offensiven mot IS-bastionen Raqqa, har hatt kontroll over Ain al-Dakna siden februar.

Mandag sendte imidlertid de tyrkisk-støttede opprørerne ut en melding om at de gikk til angrep fordi de anser SDF som okkupanter. I meldingen varslet det flere såkalte lynangrep framover.

– Vi vil få dem til å angre på at de har okkupert dette området og fordrevet tusenvis, skriver opprørerne.

De kurdiske styrkene er blitt anklaget av menneskerettsgrupper for å ha angrepet landsbyer og tvangsflyttet tusenvis av innbyggere nord i Syria, noe styrkene selv avviser.

Både SOHR og kurdiske kilder mener det er tyrkisk bekymring for at kurdiske styrker skal vinne for mye terreng som er årsaken til at syriske opprørere forsøker å fordrive SDF fra området.

Tyrkia mener den syriskkurdiske YPG-militsen står i ledtog med PKK på den andre siden av grensen og frykter at et selvstyrt kurdisk område nord i Syria vil gi næring til PKKs kamp for kurdisk selvstyre sørøst i Tyrkia.

