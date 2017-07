Rundt 50 såret i sammenstøt ved Tempelhøyden i Jerusalem

Organisasjonen opplyste tirsdag at 15 personer ble truffet av gummikuler.

Opptøyene har brutt ut etter at israelske myndigheter har iverksatt nye sikkerhetstiltak, blant annet bruk av metalldetektorer ved inngangen. De ble satt opp etter at to israelske politibetjenter ble drept ved Tempelhøyden fredag. De tre angriperne ble også drept.

Palestinerne frykter at tiltaket skal gi israelske myndigheter styring over plassen og dermed fortrenge muslimenes kontroll. Tempelhøyden regnes som hellig både av jøder og muslimer, og konflikten har med jevne mellomrom ført til sammenstøt.

Tempelhøyden huser al-Aqsa-moskeen og regnes som muslimenes tredje helligste sted, etter Mekka og Medina. Jøder har lov til å besøke området, men uten å be. Ruinene av et gammelt jødisk tempel ligger også på plassen.

(©NTB)