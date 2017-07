Opprørerne i Ukraina kunngjør egen stat

Den nye staten, som neppe har noen sjanse til å bli noen anerkjent enhet, vil bli formelt dannet etter en folkeavstemning og får navnet Malorossija.

Navnet stammer fra tsartiden og betyr Lille Russland. Betegnelsen ble tidligere brukt på det landområdet som i dag dekker nesten hele Ukraina.

Den nye staten får en grunnlov som ble lagt fram av opprørsleder Aleksander Sakhartsjenko. Der heter det at de selvstyrte regionene Donetsk, Lugansk og andre er blitt enige om å erklære opprettelsen av en ny stat som tar over for Ukraina.

Opprørshovedstaden Donetsk blir hovedstad i Malorossija.

– Regjeringen i Ukraina leder en mislykket stat som ikke har vist seg i stand til å gi innbyggerne fred og velstand, heter det i en erklæring fra opprørerne.

Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko svarte på erklæringen med å love at de østlige områdene skal komme under Ukrainas kontroll og suverenitet.

– Prosjektet Nye Russland er begravet, sa Porosjenko via en talsmann.

