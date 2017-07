Israel: Palestiner drept etter å ha kjørt bil inn i soldater

To israelske soldater ble skadd i påkjørselen, som skjedde i et veikryss nord for byen Hebron tirsdag.

De siste to årene har israelske styrker drept over 255 palestinere, de fleste av dem etter at de ifølge israelske myndigheter enten har gjennomført eller forsøkt å gjennomføre angrep.

I den samme perioden er 45 israelere, to amerikanere og en britisk turist blitt drept av palestinere, som har brukt kniver, biler og skytevåpen.

Israel anklager palestinske politikere og religiøse ledere for å hisse til vold, mens palestinske myndigheter mener angrepene skyldes den store frustrasjonen og mangelen på framtidshåp som oppleves av unge palestinere.

(©NTB)