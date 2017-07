Forskere: Sex selger ikke 

– Annonsørene på ta dette på alvor, sier Amanda Oxell i Annonsrådet, en svensk Facebook-gruppe med 8.000 kvinner som har tatt opp kampen mot sexistisk reklame.

Reklameprofessor John Wirtz ved universitet i Illinois i USA har analysert 78 studier om seksuelt innhold i reklame som er publisert de siste 30 årene. Han konkluderer med at antakelsen om at sex selger, er feil.

Resultatet av undersøkelsen viser blant annet at kjøpeviljen ikke øker av seksualisert reklame. Den viser også at folks forhold til produktene ofte blir dårligere, og at mange ser på dem som mindre troverdige.

Særlig kvinner blir negativt innstilt til reklamene med seksuelt innhold. Oxell mener at studien kan være et bidrag til likestilling.

Reklameforsker Raoul Galli tror det etter hvert kommer til å bli mindre av kjønnsdiskriminerende reklame, men at reklame med seksuelt innhold aldri vil forsvinne helt.

– Hva er sex egentlig? Å Bruke Zlatan i en Volvoreklame som flekser muskler, er det sex? Jeg tror at vi aldri kommer til å se reklame som er helt klinisk ren for kjærlighet og makt, og der inngår også seksualitet. Det er helt grunnleggende menneskelige fenomen, sier Galli.

(©NTB)