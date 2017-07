Enda to republikanske senatorer imot Trumps helsereform

Det er senatorene Mike Lee og Jerry Moran som har gått ut og sagt at de ikke støtter forslaget til en ny helsereform i USA.

Tidligere har Susan Collins og Rand Paul kunngjort at de ikke vil stemme for en ny reform.

Republikanerne har 52 seter av Senatets 100 seter og kan bare tåle at to unnlater å stemme for forslaget for å få det igjennom.

Sent lørdag kveld ble det bekreftet at avstemningen om president Donald Trumps helsereform er utsatt.

Å erstatte Obamas helsereform er blant presidentens hjertesaker, men forslaget har fått kraftig kritikk fra flere hold. Selv om deler av Obamacare foreslås bevart, vil reformutkastet som nå ligger på bordet i Senatet, strupe brorparten av finansieringen.

I tillegg kan Medicaid, den statlige sykeforsikringen for fattige og funksjonshemmede, bli faset ut.

(©NTB)