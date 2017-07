California forlenger klimaprogram til 2030

Miljøprogrammet ble vedtatt i begge kamre i delstatsforsamlingen mandag, et vedtak som betegnes som en stor seier for den demokratiske guvernøren Jerry Brown (79). Han er en dedikert miljøpolitiker og vil sørge for at California følger opp forpliktelsene i Parisavtalen, til tross for at president Donald Trump har meldt USA ut.

Det særpregede miljøprogrammet omfatter en serie tiltak som skal kutte utslippene av drivhusgasser ved bruk av utslippstak og salg av kvoter. Bedrifter må betale for hvert tonn CO2 de slipper ut. Det er også kjøp og salg av kvoter bedriftene imellom.

Brown ga en følelsesladd presentasjon av det nye programmet i delstatsforsamlingen.

– Klimaendringene er ekte. De truer menneskeheten slik den lever i dag. Dette har ingenting med ettermæle eller personlige ambisjoner å gjøre. Dette gjør vi ikke for meg. Jeg skal etter hvert takke for meg. Det er for dere og etterkommerne deres, sa Brown til de folkevalgte.

Forsamlingen vedtok også å øke kontrollen med utslipp, samt strengere bøter for overtredere.

