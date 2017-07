Amnesty sjokkert over fengsling av landdirektør i Tyrkia

I alt ti menneskerettighetsaktivister ble pågrepet under et møte på en øy i nærheten av Istanbul i begynnelsen av juli, anklaget for å være medlemmer i det tyrkiske myndigheter kaller væpnede terrororganisasjoner.

Blant de pågrepne var Amnesty Internationals landdirektør i Tyrkia, Idil Eser, samt en svensk og en tysk statsborger.

Mandag måtte de pågrepne møte i forhørsretten i Istanbul, som varetektsfengslet seks av dem, blant andre Eser og de to utenlandske statsborgerne.

– Uskyldige

Amnesty International reagerer sterkt på varetektsfengslingen av Eser, som anklages for å ha «begått forbrytelser i navnet til en terroristorganisasjon, men uten å være medlem».

– Tyrkisk påtalemyndighet har hatt tolv dager på seg til å oppdage det åpenbare; at disse aktivistene er uskyldige. Beslutningen om å varetektsfengsle seks av dem viser at sannhet og rettferdighet nå er ukjente begreper i Tyrkia, sier Amnesty Internationals generalsekretær Salil Shetty.

Parodi

Andrew Gardner, som også arbeider for Amnesty i Tyrkia, er sjokkert over det han omtaler som «en parodi på rettferdighet».

I juni ble Amnesty Internationals Tyrkia-sjef Taner Kilic pågrepet, anklaget for å ha forbindelser til predikanten Fethullah Gülen, som den tyrkiske regjeringen anklager for å ha stått bak det mislykkede militærkuppet i landet i fjor sommer.

Kilic sitter nå varetektsfengslet, siktet for å tilhøre en terrororganisasjon.

