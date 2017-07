Venner urolige for Liu Xiaobos enke

Myndighetene sier at hun er «fri», men venner av paret sier de ikke har klart å komme i kontakt med henne siden begravelsen. De frykter at hun fortsatt er under overvåking.

En talsmann for myndighetene i den nordlige byen Shenyang sa mandag at Liu Xia enn så lenge er en fri person.

– Vi ønsker at hun skal unngå vanskeligheter, siden hun er i sorg etter at å ha mistet et familiemedlem, sa Zhang Qingyang.

Lius aske ble spredd på havet lørdag i nærvær av venner og familie, blant dem hustruen Liu Xia. Men siden da har ingen sett henne eller hatt kontakt på annen måte.

– Selvsagt er vi alle urolige for Liu Xia. Jeg tror ikke hun er tilbake i Beijing, sier menneskerettsaktivisten Hu Jia.

