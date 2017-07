Sør-Korea inviterer Nord-Korea til samtaler 

Tilbudet om samtaler er den første konkrete håndsutrekkelsen siden Sør-Korea valgte Moon Jae-In til president.

Utspillet kommer samtidig som Røde Kors i Seoul foreslår et separat møte for å drøfte gjenforening av familier som ble splittet under Koreakrigen fra 1950 til 1953.

Sør-Koreas forsvarsdepartement foreslår at de to landene møtes fredag i Panmunjom, den demilitariserte landsbyen som ligger på grensen. Røde Kors vil gjerne møte myndighetene i august på samme sted.

Hvis regjeringens forslag blir tatt imot på en positiv måte i Nord-Korea, åpner det for det første interkoreanske møtet siden desember 2015.

Moons konservative forgjenger, Park Geun-hye, nektet å innlede en seriøs dialog så lenge ledelsen i Pyongyang ikke ville forplikte seg til å gjøre Korea-halvøya til en atomvåpenfri sone.

(©NTB)