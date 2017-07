Over 1.000 barn uten foreldre i Mosul

FNs barnefond (UNICEF) samarbeider med irakiske myndigheter om å få kontakt med familiene som har måttet flykte fra den ytterliggående islamistgruppa IS i Mosul i Irak, opplyser en feltoffiser i UNICEF til det kurdiske nyhetsbyrået BasNews.

Hittil har 4.300 barn blitt gjenforent med familiene sine. Flere av barna har levd under IS i to år og har ikke opplevd annet enn krig, opplyser organisasjonen.

Ifølge FN har rundt 915.000 innbyggere flyktet fra hjemmene sine siden irakiske regjeringsstyrker og deres allierte innledet en offensiv mot IS i Mosul i oktober. Rundt 200.000 har vendt tilbake, hovedsakelig til den østlige delen.

10. juli erklærte Iraks statsminister Haider al-Abadi «total seier» over IS i byen.

