Ny runde med forhandlinger om brexit 

Mandag startet runde to i de formelle forhandlingene om Storbritannias sorti fra EU. Samtalene skal pågå fram til torsdag.

– Nå skal vi fordype oss i forhandlingens kunst, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier da han ønsket motparten velkommen ved EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel.

Forhandlingene startet med en kort samtalerunde i juni, men det er først nå forhandlerne virkelig vil gå inn i substansen, sa Storbritannias brexitminister David Davis.

– For oss er det utrolig viktig at vi nå gjør framskritt. Vi må arbeide oss igjennom dette og identifisere både uenighet som må håndteres, og enighet som kan forsterkes, sa han.

I den første fasen av forhandlingene er det selve separasjonen som er hovedtema. Det betyr blant annet at forhandlerne skal diskutere rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og briter i andre EU-land, Storbritannias bidrag til EUs budsjetter og grensa mellom Irland og Nord-Irland.

I spørsmålet om borgeres rettigheter er det spesielt uenighet om hvilken rolle EU-domstolen skal spille. Samtidig er avstanden stor i diskusjonene om hvor mye penger britene må legge på bordet før de trekker seg ut.

Torsdag ettermiddag er det ventet at de to sjefforhandlerne vil møte pressen for å gjøre opp status.

