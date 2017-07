Merkels allierte ønsker flyktninggrense

CSU la siste hånd på sitt valgprogram mandag. I programmet, som har fått tittelen «Bayernplan», tas det til orde for et årlig tak på antallet flyktninger som tas imot i Tyskland på 200.000.

CSU havnet på kant med statsminister Angela Merkel da de la fram et slikt ønske i fjor. Merkel mener en slik grense strider mot den tyske grunnloven.

– Den lenge etterlengtede grensen på 200.000 flyktninger til Tyskland per år er nødvendig for å sikre integrering i praksis, heter det i CSU-programmet.

Partiet setter imidlertid ikke innføringen av et slikt tak som et krav for fortsatt koalisjonssamarbeid med Merkels CDU.

– Bare det at spørsmålet om et tak er på bordet, har ført til en grunnleggende endring i Berlins politikk, noe som i høy grad er i vår interesse, sier CSU-leder Horst Seehofer.

Det langvarige debatten om en flyktninggrense ble lagt til side da partiene startet valgkampen tidligere i år.

– Først må vi vinne valget, sier Seehofer.

