Kvinne med miniskjørt skaper oppstyr i Saudi-Arabia

Saken har vakt sterke reaksjoner etter at kvinnen delte videoen på Snapchat.

Enkelte har uttrykt støtte, men det er også de som krever at hun stilles for retten ettersom hun har gjort seg skyldig i et solid brudd på Saudi-Arabias lov om at kvinner må ha på seg heldekkende plagg når de er ute blant folk.

Ifølge statsstøttede medier i det svært konservative muslimske landet vurderer myndighetene å reagere overfor kvinnen.

På videoen går den unge kvinnen rundt i et tomt, historisk fort i Ushaiager. Landsbyen ligger nord for hovedstaden Riyadh i et ørkenområde der en rekke av landets mest konservative stammer og familier kommer fra.

