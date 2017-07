Kamper sprer seg til nye områder i Den sentralafrikanske republikk

I flere områder av det lille sentralafrikanske landet har det den siste tiden brutt ut nye kamper. Konflikten, som har vart i flere år, har drevet over én million mennesker på flukt i et land som har omtrent like mange innbyggere som Norge.

Bare siden april har over 100.000 mennesker flyktet fra sine hjem, skriver Flyktninghjelpen i en pressemelding mandag.

– Antall mennesker på flukt har økt til et nivå vi ikke har vært vitne til siden konflikten herjet som verst i 2014. Vi er nødt til å innse at Den sentralafrikanske republikk er på vei inn i en ny, forferdelig krise. Å lukke øynene for dette, vil ikke føre til at krisen forsvinner, men til at den får fortsette å eskalere, sier Eric Batonon, landdirektør for Flyktninghjelpen.

Giverland har så langt bidratt med mindre enn 30 prosent av de pengene som trengs for å møte befolkningens mest prekære behov for nødhjelp i 2017. Mangel på nødhjelp kan føre til en ytterligere opptrapping av konflikten, frykter Batonon.

Til helgen er det tre år siden de væpnede gruppene Seleka og anti-Balaka signerte en våpenhvile etter å ha kriget i halvannet år. Siden november i fjor har konflikten igjen forverret seg, ifølge Flyktninghjelpen. Så sent som i juni signerte 13 av 14 væpnede grupper en fredsavtale, men få timer senere ble flere titall mennesker drept i kamper øst i landet.

