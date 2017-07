Jordansk soldat dømt for drap på amerikanske instruktører

Tiltalte erklære seg ikke skyldig i retten, men ble dømt til livsvarig fengsel med hard arbeid. Han forklarte at han åpnet ild ved porten til en militærbase den fatale dagen i november i fjor fordi han trodde leiren ble utsatt for et angrep.

Utenfor porten til al-Jafr-flybasen ventet en amerikansk kolonne, og tre Green Berets fra den amerikanske hæren mistet livet, den ene på stedet, de to andre på sykehus.

Jordanske myndigheter hevdet først at amerikanerne utløste skytingen ved ikke å følge prosedyren for å komme inn i leiren, en påstand som senere ble trukket tilbake.

