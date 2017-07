Japan vil øke presset mot Nord-Korea

Nord-Korea har nådd «et nytt nivå» med sin oppskyting av en langtrekkende rakett, sier det japanske utenriksdepartementets talsmann Norio Maruyama.

– Det er tid for å øke presset for å få i gang en seriøs dialog, sier han, og føyer til at «dialog for dialogens skyld er meningsløst».

Japan vurderer muligheten for nye sanksjoner mot Nord-Korea etter de siste rakettestene, blant annet rettet mot landets oljeimport.

– Vi må se hva som virker best, sier Maruyama.

Han oppfordret alle land til å sette FN-sanksjonene som er innført ut i livet, og ba særlig Kina og Russland om å spille en «enda mer konstruktiv» rolle overfor det isolerte regimet.

