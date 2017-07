Irakisk og kurdisk etterretning hevder IS-lederen er i live

– Overvåking viser at meldingene om hans død ikke stemmer, sier Abu Ali al-Basri, lederen for det irakiske innenriksdepartementets etterretningsavdeling til IraqiNews.com.

Ifølge Basri viser etterretningsinformasjon at Baghdadi befinner seg i Syria, men ikke i Raqqa.

En høytstående kurdisk etterretningsoffiser i Nord-Irak hevder også at IS-lederen er i live og oppholder seg sør for Raqqa.

– Baghdadi er definitivt i live. Han er ikke død, vi har informasjon om at han er i live. Vi er 99 prosent overbevist om at han lever, sier Lahur Talabany til Reuters.

– Glem ikke at røttene hans går helt tilbake til al-Qaidas dager i Irak. Han skjulte seg for sikkerhetstjenestene. Han vet hva han gjør, sier Talabany.

Ubekreftede meldinger

Russland hevdet i forrige måned at IS-lederen trolig ble drept i et russisk flyangrep i Syria i slutten av mai, men har siden understreket at dette ikke har latt seg bekrefte.

I forrige uke hevdet Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) å ha mottatt «bekreftet informasjon» om at Abu Bakr al-Baghdadi var drept.

Den syriske eksilgruppa, som drives fra London, navnga ingen kilde til opplysningen om IS-lederens død, men viste til høytstående IS-kommandanter i Deir al-Zor-provinsen i Syria.

Den irakiske TV-stasjonen Al Sumaria meldte også at IS-lederen var død og viste til «en lokal kilde» i Nineveh-provinsen i Irak.

Dusør

Opplysningene om Baghdadis død er ikke bekreftet fra uavhengige kilder, og den USA-ledede koalisjonen mot IS har heller ikke kunnet gå god for opplysningene.

– Vi kan ikke bekrefte denne rapporten, men håper at det er sant, sier talsmannen oberst Ryan Dillon i en kommentar til opplysningene fra SOHR.

USA har utlovet en dusør på 25 millioner dollar, nærmere 210 millioner kroner, for Baghdadi, som ikke har vært sett offentlig siden han proklamerte opprettelsen av et IS-kalifat i Syria og Irak i 2014.

I årene siden har det gjentatte ganger blitt hevdet at IS-lederen er drept, men uten at dette noen gang er bekreftet.

(©NTB)