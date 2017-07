Fire skadd i kaféskyting på Mallorca 

Tre kvinner og ei jente fikk behandling på stedet etter å ha blitt skadd i forbindelse med at en krangel mellom to menn endte med en skyteepisode, melder den tyskspråklige avisen Mallorca Zeitung. Det er ikke kjent hva de to kranglet om.

Den mistenkte gjerningsmannen omtales som en tidligere straffedømt spanjol. Under krangelen skal han ha hentet et skytevåpen og begynt å skyte. Han skal ha blitt overmannet på stedet etter å ha satt seg kraftig til motverge da folk forsøkte å stanse ham.

Ifølge en annen tyskspråklig publikasjon, Mallorca Magazin, var to tyskere blant de skadde.

Øyenvitner opplyser at det brøt ut panikk i kafeen under skytingen.

